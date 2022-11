Juventus-Inter Primavera 0-0 al 45′: Fontanarosa guida la difesa

Juventus-Inter in campo per la 11ª giornata di Campionato Primavera. Buona prestazione di Fontanarosa e Zuberek. Di seguito il report del primo tempo di Bayern Monaco-Inter.

PRIMO TEMPO – Cristian Chivu torna al 3-5-2 per il Derby d’Italia. La notizia di giornata è il ritorno di Jan Zuberek in attacco, rientrato dall’infortunio. Dopo tre minuti la Juventus va vicinissimo al vantaggio grazie alla conclusione di Nicolò Turco. Reattivo Nikolaos Botis in questa occasione. L’Inter fa fatica a creare, prova a ripartire in contropiede. Il pallino del gioco è infatti in mano alla Juventus. Al 21′ arriva un errore madornale da parte di Stefano Di Pentima che regala il pallone a Tommaso Mancini. L’attaccante bianconero serve Luis Hasa, che conclude però a lato. Alla mezz’ora il canovaccio della partita è chiaro. La Juventus continua ad attaccare, alla ricerca del gol. I nerazzurri non riescono a difendere il possesso palla. La prima occasione vera è di Zuberek, che crea due occasioni nel giro di pochi minuti. Prima riesce a conlcudere, però sull’esterno della rete. Subito dopo non calcia, serve Silas Andersen che sfiora il gol del vantaggio. Gran rientro in campo da parte del polacco classe 2004. La Juventus crea di più, Alessandro Fontanorsa tiene la difesa, termina 0-0 il primo tempo.

Juventus-Inter Primavera al 45′ – Il tabellino

0 JUVENTUS-INTER 0

Marcatori:

Juventus U19 (4-4-2): 1 Scaglia; 2 Valdesi, 4 Huijsen, 5 Dellavalle, 3 Rouhi; 16 Ripani, 22 Nonge, 10 Hasa, 11 Mbangula; 9 Turco N., 31 Mancini.

In panchina: 12 Vinarcik, 30 Daffara, 7 Strijdonck, 13 Turco S., 15 Domanico, 17 Galante, 19 Yildiz, 21 Anghelè, 23 Ledonne, 24 Citi, 28 Morleo, 2 Maressa.

Allenatore: Paolo Montero.

Inter U19 (3-5-2): 1 Botis; 28 Stante, 3 Fontanarosa, 31 Di Pentima; 2 Zanotti, 7 Martini, 8 Grygar, 24 Andersen ,27 Dervishi; 11 Iliev, 9 Zuberek.

In panchina: 32 Basti, 12 Delvecchio, 4 Stankovic, 14 Kamate, 16 Di Maggio, 22 Curatolo, 23 Esposito, 25 Biral, 26 Perin, 30 Owusu, 3 Pelamatti, 35 Zefi,

Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: Simone Galipò

Assistenti arbitrali: Marco Toce – Marco Lencioni

NOTE – Ammoniti: Valdesi (J) al 34′, Stante (I) al 45′ Recupero: 2′ (PT).