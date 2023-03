Italia under 19, 28 azzurrini convocati per il raduno: c’è un baby dell’Inter!

L’Italia Under 19 si radunerà a Coverciano dal 5 all’8 marzo prima della partenza per Brema. C’è anche un giocatore dell’Inter tra i 28 convocati

RADUNO − La Nazionale italiana under 19 si radunerà dal 5 all’8 marzo a Coverciano. Gli azzurrini guidati dal CT Alberto Bollini il 20 partiranno in direzione Brema. Gli azzurri andranno ad affrontare Germania, Belgio e Slovenia. Mini torneo decisivo per la qualificazione agli europei di categoria del prossimo luglio a Malta.

Convocati Italia under 19: c’è Esposito

Portieri: Davide Mastrantonio (Triestina), Lorenzo Palmisani (Frosinone), Matteo Rizzo (Pro Vercelli);

Difensori: Andrea Bozzolan (Milan), Fabio Christian Chiarodia (Werder Brema), Lorenzo Dellavalle (Juventus), Gabriele Guarino (Empoli), Michael Olabode Kayode (Fiorentina), Filippo Missori (Roma), Iacopo Regonesi (Atalanta), Riccardo Stivanello (Bologna);

Centrocampisti: Lorenzo Amatucci (Fiorentina), Giacomo Faticanti (Roma), Lorenzo Ignacchiti (Empoli), Justin Kumi (Sassuolo), Luca Lipani (Genoa), Riccardo Pagano (Roma), Niccolò Pisilli (Roma);

Attaccanti: Federico Accornero (Genoa), Luca D’Andrea (Sassuolo), FRANCESCO PIO ESPOSITO (Inter), Luis Hasa (Juventus), Luca Koleosho (Espanyol), Tommaso Mancini (Juventus), Simone Pafundi (Udinese), Antonio Raimondo (Bologna), Nicolò Turco (Juventus), Samuele Vignato (Monza).

Fonte: Figc.it