Italia Under 16, doppietta sprint per Semenza! Poker alla Turchia

Andrea Semenza, attaccante di 15 anni dell’Inter, dà spettacolo con l’Italia Under 15 nel corso della partita, valida per il Torneo Uefa, contro i pari età della Turchia

DOPPIETTA – L’Italia Under 16 supera 4-0 i pari età della Turchia durante il Torneo Uefa ad Antalya. In gol Tommaso Mancini, Michele Masala e i due occasioni Andrea Semenza, attaccante dell’Inter, subentrato all’84’ ed autore di una doppietta in pieno recupero. Prossima gara in programma sabato alle 9 italiane contro il Paraguay.