Italia U17, i convocati di Favo per la Francia: un solo giocatore dell’Inter

L’Italia U17 si prepara a una trasferta impegnativa contro i pari età della Francia. Nella lista dei 22 convocati, un solo giocatore dell’Inter.

ITALIA – I campioni d’Europa in carica, l‘Italia Under 17, torna in campo per un prestigioso incontro contro i pari età della Francia. I due match sono in programma martedì 18 alle ore 15:30 e giovedì 20 febbraio alle ore 11:00 presso il CNFE di Clairefontaine dove giocherà anche l’Italia U23 Femminile. Il commissario tecnico della Nazionale U17, Massimiliano Favo, ha diramato la lista dei 22 calciatori, tutti nati nel 2008 eccetto due 2009:

ITALIA U17, I CONVOCATI

Portieri: Lorenzo Costoli (Genoa), Alessandro Longoni (Milan);



Difensori: Benit Borasio (Juventus), Leonardo Noah Bovio (Inter), Andrea Cullotta (Milan), Laurence Adam Giani (Stoke City), Dauda Amihere Iddrisa (West Bromwich Albion), Jean Mambuku (Stade de Reims), Jacopo Del Fabro (Juventus), Mattia Ridolfi (Cesena);

Centrocampisti: Alessio Baralla (Empoli), Oliver Blini (Empoli), Christian Comotto (Milan), Andrea Luongo (Torino), Vincenzo Prisco (Napoli), Leonardo Rodella (Southampton), Marco Tiozzo Pagio (Juventus);



Attaccanti: Francesco Bellone (Genoa), Danilo Busiello (Empoli), Vincenzo Damiano (Atalanta), Cristian Galvano (Brescia), Matteo Gibertini (Genoa).”