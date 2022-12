Italia U16, doppia amichevole con l’Austria: due giovani Inter convocati

L’Italia Under 16 affronterà i pari età dell’Austria in una doppia amichevole in programma il 13 e 15 dicembre. Tra i ventidue convocati dal Commissario Tecnico Daniele Zoratto, presenti anche due giovani dell’Inter.

NERAZZURRI PRESENTI – L’Italia Under 16 scende in campo contro i pari età dell’Austria in una doppia amichevole in programma martedì 13 dicembre alle ore 15 e giovedì 15 dicembre alle ore 11 a Coverciano. Il Commissario Tecnico azzurro, Daniele Zoratto, ha diramato la lista dei ventidue convocati. Tra questi anche due giovanissimi dell’Inter.

Portieri: Alessandro Nunziante (Benevento), Tommaso Vannucchi (Fiorentina);

Difensori : Christian Garofalo (Napoli), Federico Colombo (Milan), Giorgio Vezzosi (Sassuolo), Cristian Cama (Roma), Mattia Cappelletti (Milan), Gianluca Maggiore (Atalanta), Siaka Khallouki Diallo (Juventus), Nickolas Ikenna Eyeh (Hellas);

Centrocampisti : Giacomo Arduini (Roma), Alessandro Ciardi (Inter), Alessandro Di Nunzio (Roma), Niccolò Gariani (Atalanta), Matias Mancuso (Inter), Alessandro Olivieri (Empoli), Andrea Orlandi (Empoli), Diego Pisani (Fiorentina);

Attaccanti: Francesco Camarda (Milan), Stefano Maiorana (Fiorentina), Gabriele Mazzetti (Bologna), Elia Plicco (Parma).

Fonte: FIGC.it