Inter-Bologna Primavera 1-1 al 45′: in vantaggio con Esposito, poi il pari

Finisce 1-1 il primo tempo tra Inter e Bologna Primavera nella diciottesima giornata di Campionato. Al vantaggio di Pio Esposito dopo soli 7 minuti, risponde la rete di Raimondo.

NB: Segui Inter-Bologna Primavera grazie alla cronaca testuale di Inter-News.it (qui il LIVE).

PRIMO TEMPO – L‘Inter Primavera parte subito forte. Cristian Chivu decide di passare al 4-3-1-2, mettendo Valentin Carboni dietro le punte. Mossa che si rivela azzeccata. Al 7′ dai piedi dell’argentino arriva un cross per Pio Esposito in mezzo all’area che deve solo appoggiare in porta. Inter subito in vantaggio. Considerando le ultime partite è tra i migliori avvii dei nerazzurri. Senza dimenticare quello della scorsa giornata contro il Napoli, vinta poi 4-0. Il Bologna trova la rete del pari al 27′ grazie ad Antonio Raimondo che infila in diagonale Alessandro Calligaris. Bella azione personale di Kacper Urbanksi che serve benissimo l’attaccante rossoblù. Il centrocampista polacco sta letteralmente facendo impazzire la difesa nerazzurra. Il primo tempo finisce 1-1.

Inter-Bologna Primavera al 45′ – Il tabellino

1 INTER-BOLOGNA 1

Marcatori: Pio Esposito (I) al 7′, Raimondo (B) al 27′,

INTER U19 (4-3-1-2): 21 Calligaris; 26 Nezirevic, 3 Fontanarosa, 15 Kassama, 38 Pozzi; 8 Grygar, 16 Di Maggio, 7 Martini, 10 Carboni, 22 Curatolo, 23 Esposito.

In panchina: 1 Botis, 32 Zamarian,4 Stankovic, 13 Stabile,14 Kamate, 25 Biral, 27 Dervishi, 28 Stante, Owusu, 33 Pelamatti.

Allenatore: Cristian Chivu.

BOLOGNA U19 (4-3-1-2): 40 Franzini, 16 Corazza, 39 Motolese, 24 Stivanello 2 Wallius, 18 Bynoe, 22 Diop, , 26 Rosetti, 82 Urbanski, 10 Raimondo, 9 Anatriello.

In panchina: 12 Raffaelli, 41 Verardi, 3 Laureana, 4 Mercier, 6 Maltoni, 11 Mazia, 15 Baroncioni, 17 Mmaee, 30 Busato, 77 Crociati, 80 Menegazzo.

Allenatore: Luca Vigiani.

Arbitro: Adolfo Baratta

Assistenti: Giovanni Dell’Orco – Santino Spina

NOTE – Ammoniti: Recupero: .