Inter, weekend ricco di partite per il settore giovanile nerazzurro

Inter in campo con il suo settore giovanile nel prossimo weekend. In programma ben otto partite tra la primavera under 19 nerazzurra fino ad arrivare alle ragazze dell’under 15

PROGRAMMA − Inter giovanile in campo con ben otto incontri nel prossimo weekend. I primi a scendere in campo saranno i ragazzi di Cristian Chivu domani alle 13.00 contro il Cagliari ad Asseminello. Nella stessa giornata ma alle 16.30 l’under 15 femminile nerazzurra invece scenderà in campo con il Tabiago. Nella giornata di domenica, in programma le altre sei partite. Si parte alle 9.30 con il match dell’under 17 femminile contro il Sedriano con la mattinata che si conclude con la gara delle 11.00 tra Inter-Cittadella Under 15. Nel pomeriggio, tre partite alle 15.00 in contemporanea, ovvero: Inter-Torino under 18; Inter-Milan under 15 e i ragazzi dell’Under 16 contro il Cittadella. In mezzo, l’incontro dell’ under 15 femminile contro la Juventus in trasferta.