Inter, vincono Under-17 (con Martins jr) e U16. Poker Primavera Femminile

Per la Primavera maschile dell’Inter è già sosta, a giocare è quella femminile che vince 4-0 contro il Chievo. Successi, per le giovanili nerazzurre, anche per quanto riguarda Under-17 (va in gol il figlio di Obafemi Martins) e Under-16.

UNDER VITTORIOSE – “Doppio successo per il Settore Giovanile dell’Inter, che ottiene due importanti vittorie con le formazioni Under-17 e Under-16. La squadra di Tiziano Polenghi ha la meglio del Pordenone in trasferta: di Vedovati, Esposito, Martins e Djibril le reti dei nerazzurri per il 4-1 finale. Ottiene i tre punti anche l’U16 di Paolo Annoni, che tra le mura amiche super l’Udinese 3-2 grazie alle marcature di Re Cecconi, Chiesa e Mocchetti.

Con il Campionato Primavera 1 a riposo, il quadro delle squadre agonistiche sarà completo oggi con l’Inter Under-18 impegnata sul campo dell’Hellas Verona. Rinviata a data da destinarsi, invece, la partita Inter-Udinese valida per il campionato Under-15″.

POKER DELLE RAGAZZE – “Una grande prestazione della squadra di mister Mandelli porta all’Inter la seconda vittoria consecutiva nel campionato Primavera. Per le nerazzurre, in rete Anita Cochis, Chiara Raimondo, Ida Ronchetti e Carolina Tironi. L’Inter parte subito bene e al 21′ Cochis trova la rete del vantaggio di testa, sfruttando benissimo un cross di Raimondo dalla destra. Le nerazzurre continuano a spingere e prima dell’intervallo trovano il raddoppio con Raimondo che spedisce il pallone sotto al sette. Al rientro degli spogliatoi è ancora l’Inter a essere padrona del campo e al 65′ Ronchetti vince un rimpallo al limite dell’area, mandando in rete un sinistro imprendibile. Chiude il poker nerazzurro Tironi che batte il portiere del Chievo con un bel diagonale”.

