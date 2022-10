Inter-Viktoria Plzen 4-2 (Primavera), il tabellino della partita di UEFA Youth League

Inter-Viktoria Plzen (Primavera) è terminata da pochi minuti con il punteggio di 4-2: questo il tabellino della partita valida per la quinta giornata del Gruppo C di UEFA Youth League 2022-2023.

QUALIFICATI! – Sperando che anche la prima squadra faccia lo stesso più tardi in Champions League, la Primavera dell’Inter passa il girone di UEFA Youth League da seconda con un turno d’anticipo. Protagonista assoluto nel 4-2 al Viktoria Plzen è Nikola Iliev: il bulgaro, autore del gol partita contro la Fiorentina domenica per la prima vittoria nel Campionato Primavera 1, ne fa quattro! Due nel primo tempo, altrettanti nella ripresa per un poker sensazionale. Ininfluenti le reti dei cechi, una peraltro è autogol di Alessandro Fontanarosa. Nell’altra partita del girone il Barcellona, già aritmeticamente primo dalla scorsa giornata, batte 3-2 il Bayern Monaco. Questo vuol dire già qualificazione ai play-off: l’ultima partita in casa dei bavaresi sarà così ininfluente per via degli scontri diretti a favore sui cechi (7 punti contro 4 a oggi). Questo il tabellino di Inter-Viktoria Plzen di UEFA Youth League.

INTER-VIKTORIA PLZEN 4-2 (UEFA YOUTH LEAGUE) – IL TABELLINO

Inter (4-3-1-2): Botis; Zanotti, Guercio, Fontanarosa (81′ Stabile), Pelamatti; Andersen, Bonavita (67′ Martini), Grygar (80′ Stankovic); Carboni (80′ Zefi); Curatolo (67′ Esposito), Iliev.

In panchina: Basti, Di Maggio.

Allenatore: Cristian Chivu

Viktoria Plzen (4-3-3): Baier; Cerveny (87′ Keltycka), Vacek, Paluska, Falout; Deml (76′ Novak), Gaszczyk, Sojka (87′ Lorincz); Kruta, Stauber (70′ Dabani), Hasek (70′ Kule).

In panchina: Vlcek, Zarzycky.

Allenatore: Ondrej Siml

Arbitro: Sandi Putros della federazione danese (Risum – Yurdakul; Meraviglia)

Gol: 23′, 34′, 64′, 77′ Iliev (I), 54′ aut. Fontanarosa, 85′ Dabani

Espulso: Kruta (V) all’88’ per un grave fallo di gioco

Ammoniti: Zanotti, Andersen, Fontanarosa, Zefi, Pelamatti (I)

Recupero: 0′ PT, 5′ ST