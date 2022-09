Inter-Verona Primavera, pagelle: Kamate di un altro livello, Botis regala il 2-2

Inter-Verona Primavera termina 2-2 (vedi tabellino). La squadra di Chivu non sa più vincere. L’ottima prova di Kamate non basta per ottenere i tre punti. E l’errore di Botis nel finale purtroppo vale il pareggio gialloblù. Di seguito le pagelle di Inter-Verona di Primavera 1

NIKOLAOS BOTIS 5 – Il pallone non trattenuto seguìto dal fallo che causa il rigore del 2-2 rovina una prestazione dignitosa. In occasione del 2-1 è il meno colpevole della retroguardia, però – purtroppo – c’è la sua firma sulla rimonta completata… Peccato. Il peggiore.

Inter-Verona Primavera, pagelle – DIFESA

MATTIA ZANOTTI 6.5 – Migliora. Eccome se migliora. Spinge tantissimo e si disimpegna bene anche dietro. Potrebbe essere molto più incisivo e preciso nelle sue giocate ma la precisione arriverà quando la forma atletico-fisica sarà al top. Mezzo voto in più d’incoraggiamento.

TOMMASO GUERCIO 6 – Gli attaccanti del Verona sono difficili da marcare, eppure non ne risente affatto. Non bada troppo all’estetica, anzi. Il più sicuro della coppia centrale.

ALESSANDRO FONTANAROSA 5.5 – A differenza del compagno di reparto, sul gol del 2-1 ha qualche responsabilità in marcatura. Ed è chiaro che una stagione di spola tra Prima Squadra e Under-19 meriti la lente d’ingrandimento su ogni dettaglio di ogni singola prestazione…

ANDREA PELAMATTI 6 – Il voto finale è la media tra l’ottima prova in fase di spinta (7) e quella rivedibile in copertura (5). Ha fame e si vede. Peccato che il Verona crei i maggiori pericoli sul suo lato. Male in marcatura sul 2-1 e da lì arriva anche il cross da cui nasce l’episodio del rigore.

Inter-Verona Primavera, pagelle – CENTROCAMPO

SILAS ANDERSEN 7 – Nel suo ruolo può fare la differenza in ogni momento e lo dimostra con l’assist per Kamate (con cui forma una coppia atipica). Fisicamente dà fastidio in mezzo al campo e soprattutto negli inserimenti. Ogni tanto sbaglia la giocata ma a questi livelli ci sta.

SAMUEL GRYGAR 6.5 – Davanti la difesa è una certezza. Inutile fare altri esperimenti in mezzo: può e deve imporsi in questo ruolo, limitando gli errori e le pause. Dura meno di un’ora, infatti.

– Dal 58′ ALEKSANDAR STANKOVIC 6 – Il piede (destro) è di quelli buoni, chiedere a Pio Esposito per informazioni. Però il ruolo non è ancora nelle sue corde. Bisogna lavorarci sopra per far sì che da mediano riesca a garantire filtro e regia con discreta qualità. Può farlo sicuramente.

ISSIAKA KAMATE 7.5 – Inizia a dominare in mezzo al campo dal primo pallone toccato. Uno-due, triangolazioni, occasioni create dal nulla e conclusioni. Segna solo un gol ma avrebbe potuto tranquillamente mettere a segno una doppietta. Da mezzala, giocando così, si candida per prendere il posto di Casadei anche in termini di reti. Il lavoro con e senza palla, però, è già adesso di un altro livello rispetto a quello degli altri compagni di squadra. Il migliore.

– Dal 93′ LUCA DI MAGGIO SV – Solita passerella finale. Stavolta negli ultimi minuti di recupero.

ENOCH OWUSU 7 – Il gol in realtà porta più la firma di El Wafi (autogol, ndr) che la sua. Ottima l’iniziativa personale e coraggiosa la conclusione, ma la deviazione è netta. Nel complesso, buonissima prestazione in sostituzione di Valentin Carboni (in Prima Squadra, ndr). Caratteristiche diverse sì ma pericolo costante in contropiede per via dell’intraprendenza e della rapidità.

– Dal 70′ JACOPO MARTINI 6 – Si fa notare solo per una cavalcata nel finale finita a terra per il brutto fallo di Ebengué. Non riesce a far cambiare marcia alla squadra di Chivu nel finale.

NIKOLA ILIEV 6.5 – Un’ora di gioco da stella sola della trequarti nerazzurra. Senza il numero 10 italo-argentino deve prendere in mano la sua squadra. Ci riesce a metà attraverso il gioco e con qualche conclusione. L’impressione è che possa fare sempre molto – molto! – più di ciò che fa.

– Dal 58′ PIO ESPOSITO 6 – Una buona mezz’ora in cui va anche vicino al gol. Buoni i movimenti da punta, soprattutto a livello di tempi nello stacco di testa. Ancora poca freddezza sotto porta.

Inter-Verona Primavera, pagelle – ATTACCO

DENNIS CURATOLO 6.5 – Niente gol ancora ma prestazione grintosa. Ripaga parzialmente la fiducia di Chivu, che nel ruolo di prima punta lo lancia dal 1′ come ultima opzione dopo l’infortunio di Zuberek. Ottimi gli uno-due con i compagni e il gioco sporco. Gli manca il gol, però.

– Dal 70′ AMADOU SARR 6.5 – Il palo gli nega la gioia del gol ma è da rivedere la caparbietà con cui arriva in porta e trova la conclusione. Non bellissimo da vedere nei movimenti, un po’ troppo caotici per compagni e avversari, ma sempre nel vivo dell’azione.

Il voto dalla panchina – ALLENATORE

CRISTIAN CHIVU 5.5 – Se ci appelliamo alla fortuna, è inutile: in questo periodo non gira. Prepara bene la partita ma Bocchetti la legge meglio. Il 2-2 è un errore individuale di Botis ma i pericoli creati dal Verona dopo l’ingresso di Florio rappresenta(va)no un dettaglio non trascurabile. Ancora a secco di vittorie dopo quattro partite (di cui due pareggi e altrettante sconfitte, ndr).