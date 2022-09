Inter-Verona Primavera, ospite d’eccezione al ‘Breda’. Ex compagno di Chivu

Inter-Verona Primavera si sta giocando in questi minuti allo Stadio “Ernesto Breda” di Sesto San Giovanni. Presente allo stadio anche un ospite d’eccezione, ex compagno di squadra di Cristian Chivu (QUI per la diretta testuale degli ultimi minuti di partita).

OSPITE D’ECCEZIONE – Oggi in Inter-Verona Primavera, presente anche Dejan Stankovic. L’ex centrocampista dell’Inter è presente allo Stadio “Ernesto Breda” di Sesto San Giovanni per seguire la formazione Primavera allenata dall’ex compagno Cristian Chivu, ma soprattutto per vedere la vicino suo figlio Aleksandar Stankovic.