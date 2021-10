Inter-Verona Primavera, il tecnico gialloblu: «Mi aspetto gara difficile»

Nicola Corrent, allenatore del Verona Primavera, ha parlato ai microfoni ufficiali del club gialloblu in vista della gara di domani contro i pari età dell’Inter. Il tecnico ha sottolineato la difficoltà della sfida, considerata la forza della rosa nerazzurra.

GARA DIFFICILE – Nicola Corrent ha parlato in questo modo in vista della sfida tra il suo Verona e l’Inter Primavera, in programma domani: «L’Inter è una squadra con molta aggressività, fisica, solida e costruita per affrontare più competizioni. Hanno una rosa di qualità. Mi aspetto una gara difficile, dovremo essere coraggiosi e consapevoli di dover giocare a viso aperto. Allo stesso tempo dovremo essere bravi a difendere quando servirà. Ora ci attendono diverse sfide ravvicinate, ma tutte le nostre attenzioni sono rivolte al match di domani contro i nerazzurri».