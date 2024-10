Inter-Verona Primavera 1-1: il tabellino della settima giornata

Inter-Verona Primavera è terminata da qualche minuto sul punteggio di 1-1. Questo il tabellino della partita della settima giornata del Campionato Primavera 1.

SOLO PARI – L’Inter Primavera non riesce a portare a casa la vittoria contro il Verona, fermandosi sull’1-1 al termine di una partita che ha visto un calo di concentrazione e un episodio controverso in campo. Dopo il vantaggio ottenuto nel primo tempo grazie al rigore trasformato da Giacomo De Pieri, la squadra di Zanchetta non è riuscita a mantenere il controllo, subendo il pareggio avversario nel secondo tempo. La prestazione di Topalovic è stata deludente, e sarà necessario lavorare per correggere gli errori difensivi in vista delle prossime sfide. Il cambio di modulo nel finale suggerisce che Zanchetta potrebbe cercare nuove soluzioni tattiche per ridare incisività alla fase offensiva della sua squadra. Per la Primavera nerazzurra si tratta di un occasione sprecata.

INTER-VERONA PRIMAVERA 1-0 IL TABELLINO

INTER (4-3-3): 1 Calligaris; 2 Aidoo, 24 Re Cecconi, 6 Maye, 3 Cocchi; 29 Topalovic, 14 Bovo, 7 Berenbruch; 30 De Pieri, 11 Spinaccè, 10 Quieto.

In panchina: 21 Zamarian, 4 Zanchetta, 8 Zarate, 9 Lavelli, 13 Kangasniemi, 16 Venturini, 17 Motta, 18 Mosconi, 19 Della Mora, 22 Tigani, 28 Romano.

Allenatore: Andrea Zanchetta

HELLAS VERONA (3-5-2): 98 Magro; 5 Nwanege, 82 Corradi, 90 Nwachukwu; 7 Agbonifo, 26 Scharner, 4 Dalla Riva, 10 Pavanati, 19 De Battisti; 20 Ajayi, 28 Luna.

In panchina: 1 Ravasio, 2 Kurti, 6 Popovic, 8 Szimionas, 21 De Rossi, 29 Vapore, 30 Jablonski, 44 Philippe Mathis, 70 Devoti, 78 Barry, 92 Monticelli.

Allenatore: Paolo Sammarco.

Ammoniti: Kurti (V), De Battisti (V).

Espulsi: 93′ Sammarco per proteste (allenatore Verona)

Arbitro: Simone Gauzolino (sez. Torino)

Gol: 30′ rig. De Pieri (I), 53′ Agbonifo (V).