Inter-Verona Primavera 1-1, pagelle: Re Cecconi 7, Topalovic flop da 5

L’Inter Primavera pareggia contro il Verona con il risultato di 1-1. Re Cecconi fa un grande esordio, Topalovic è di gran lunga il peggiore in campo. Le pagelle della partita.

Calligaris 6: Non deve fare interventi da ricordare in questa partita. Tocca la palla sul colpo di testa di Agbonifo, ma non può fare di più.

Inter-Verona Primavera, pagelle – DIFESA

Aidoo 6: Copre molto bene sulla sua fascia anche se in qualche occasione Agbonifo scappa. Inevitabile contro un avversario di questo calibro.

Re Cecconi 7: All’esordio in campionato fa una partita perfetta: non sbaglia una chiusura, salva un gol subito dopo il rigore di De Pieri. Incredibile!

Maye 6.5: Gioca allo stesso livello del compagno di reparto, ma cattura meno l’occhio. Ordinato e attento contro Luna.

Cocchi 6.5: Sempre una spina nel fianco per gli avversari. I suoi cross sono un pericolo costante e la qualità nel sinistro è roba da pochi.

Inter-Verona Primavera, pagelle – CENTROCAMPO

Berenbruch 6.5: Corre in maniera forsennata e recupera una quantità industriale di palloni. Oggi si vede molto di più in fase di non possesso.

Bovo 6.5: Prezioso per contrastare il fortissimo attacco del Verona. Mette i bastoni tra le ruote ai fantasisti della squadra veneta e riesce nell’intento.

– dal 77′ Zanchetta S.V.

Topalovic 5: Di gran lunga il peggiore in campo. Sbaglia 3 passaggi nel giro dei primi 10 minuti di gioco, sbaglia uno stop che l’avrebbe potuto portare al tiro indisturbato in area di rigore. In marcatura su Agbonifo si fa beffare, bocciato!

Inter-Verona Primavera, pagelle – ATTACCO

De Pieri 7: Velocissimo, dribblomane e anche rigorista oggi. Segna dagli 11 metri e mette la partita nei binari giusti.

– dal 46′ Mosconi 5.5: Non entra mai nel vivo della partita. Ha 45 minuti per incidere, non tira mai verso la porta e non chiude un dribbling.

Spinacce 6.5: La crescita di Matteo da punta è palese. Attacca la profondità con i tempi giusti e quando lo fa costringe Magro al fallo da rigore. Decisivo.

– dal 77′ Lavelli S.V.

Quieto 5.5: Tra i più grandi per età dovrebbe dare la spinta alla squadra, ma si adegua alla mediocrità del secondo tempo nerazzurro.

– dall’84’ Thiago Romano S.V.

Il voto in panchina – ALLENATORE

Zanchetta 5.5: Il primo tempo dell’Inter è buono e il vantaggio è giusto. La squadra gira e crea occasioni, ma lo fa anche nella ripresa. Il problema è la fase difensiva, perché Topalovic non può finire a marcare Agbonifo. Non è un’accoppiata accettabile ed infatti il centrocampista ha perso il duello. Ogni volta che la squadra fa un passo avanti alla partita successiva ne arriva uno indietro: manca la continuità.