Inter Under-19, la classifica marcatori Primavera e Youth League: Chivu ha 2 bomber

L’Inter Under-19 di Chivu ha segnato 33 gol tra Campionato Primavera 1 e UEFA Youth League, competizioni in cui Abiuso e Casadei ormai vanno a braccetto. Di seguito la classifica marcatori aggiornata

CLASSIFICA MARCATORI U19 – Le prime 21 partite stagionali (14 nel Campionato Primavera 1, 6 in UEFA Youth League e 1 in Coppa Italia Primavera) dell’Inter Under-19 di Cristian Chivu hanno portato in dote 33 gol (rispettivamente 24, 9 e 0). Più un autogol a favore. A segno dieci calciatori diversi e, curiosamente, ancora nessuno su rigore. L’ultimo in ordine cronologico è Oliver Jurgens, andato in rete nell’ultima partita dell’anno contro il Torino. In testa alla classifica marcatori regge la coppia formata dall’attaccante Fabio Abiuso e dal centrocampista Cesare Casadei, che presenta lo stesso identico score tra campionato e coppa. I due ormai segnano e si fanno assist reciprocamente, come successo in Inter-Torino (vedi articolo). Di seguito la classifica marcatori dell’Inter di Chivu (tra parentesi i gol messi a segno in Youth League).

Inter Under-19, la classifica marcatori aggiornata

8 GOL – Fabio Abiuso (2) e Cesare Casadei (2).

5 GOL – Giovanni Fabbian (1).

4 GOL – Nikola Iliev.

3 GOL – Lorenzo Peschetola (3).

UN GOL – Silas Andersen, Franco Carboni, Oliver Jurgens, Francesco Nunziatini (1) e Martin Satriano.