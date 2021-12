Inter Under-19, la classifica marcatori Primavera e Youth League: Casadei raggiunto

L’Inter Under-19 di Chivu ha segnato 27 gol tra Campionato Primavera 1 e UEFA Youth League, competizioni in cui Casadei non è più capocannoniere in solitaria. Di seguito la classifica marcatori aggiornata.

CLASSIFICA MARCATORI U19 – Le prime 18 partite stagionali (11 nel Campionato Primavera 1, 6 in UEFA Youth League e 1 in Coppa Italia Primavera) hanno portato in dote 27 gol (rispettivamente 18, 9 e 0). Più un autogol a favore. A segno ben nove calciatori diversi e nessuno dei quali su rigore. L’ultimo è il “fuori quota” Martin Satriano, andato in rete a Napoli in campionato. Da ricordare che l’Inter Under-19 di Cristian Chivu dovrà affrontare lo spareggio in Youth League (vedi articolo), mentre è già stata eliminata dalla Coppa Italia di categoria. In testa alla classifica marcatori regge la coppia formata dall’attaccante Fabio Abiuso e dal centrocampista Cesare Casadei, entrambi con lo stesso identico score tra campionato e coppa. Di seguito la classifica marcatori dell’Inter di Chivu (tra parentesi i gol messi a segno in Youth League).

Inter Under-19, la classifica marcatori aggiornata

6 GOL – Fabio Abiuso (2) e Cesare Casadei (2).

5 GOL – Giovanni Fabbian (1).

3 GOL – Nikola Iliev e Lorenzo Peschetola (3).

UN GOL – Silas Andersen, Franco Carboni, Francesco Nunziatini (1) e Martin Satriano.