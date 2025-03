Inter Under-23, un ex in vantaggio per la panchina! Dirigenza valuta

L’Inter sta lavorando per allestire la propria squadra Under-23 da iscrivere in Serie C nella prossima stagione. Le ultime notizie di mercato indicano che Stefano Vecchi, ex tecnico della Primavera nerazzurra, è l’obiettivo principale per la panchina della seconda squadra.

LA SITUAZIONE – Il progetto dell’Inter Under-23 sta prendendo forma. La proprietà americana, Oaktree, ha già dato il suo ok per mettere in piedi la seconda squadra nerazzurra già dalla prossima stagione. La dirigenza meneghina sta lavorando da mesi per allestire tutto in tempo per iscrivere la squadra in Serie C, come hanno fatto in precedenza Milan, Juventus e Atalanta. Per quanto riguarda la costruzione della rosa non dovrebbero esserci problemi: tra giocatori della Primavera nerazzurra ritenuti pronti per il salto nel settore professionistico, come Thomas Berenbruch e Matteo Cocchi, e calciatori di proprietà già in prestito in categorie minori, come Luca Di Maggio ora al Perugia, l’ossatura della squadra c’è già. Andrà sicuramente puntellata con 3/4 giocatori più esperti, over 23, che conoscono bene il campionato di Serie C.

LOGISTICA E DIRIGENZA – Per quanto riguarda i campi di allenamento non dovrebbero esserci problemi: la seconda squadra si allenerà ad Appiano Gentile, dove sono già stati allestiti nuovi campi, assieme alla prima squadra. Questo approccio consente a Simone Inzaghi, e a tutta la dirigenza, di osservare quotidianamente la crescita dei giovani talenti. Mentre per quanto riguarda lo stadio di casa, dove disputare le partite, potrebbe richiedere una sinergia: in questo senso prende sempre più quota come sede l’U-Power Stadium di Monza. Per alleggerire il carico di lavoro della dirigenza attuale, Marotta, Ausilio e Baccin, la società è anche alla ricerca di un direttore sportivo, che si occuperà esclusivamente della seconda squadra.

Inter Under-23, Vecchi gradito ritorno in panchina

ALLENATORE – Nelle ultime ore, sono arrivate delle novità anche riguardo a chi allenerà la seconda squadra nerazzurra. Secondo quanto raccolto da Matteo Moretto, giornalista di Relevo, in cima alla lista della dirigenza nerazzurra ci sarebbe il nome di Stefano Vecchi. Per l’attuale guida tecnica del Vicenza, potrebbe esserci un ritorno alla Pinetina: è già stato allenatore della Primavera nerazzurra dal 2014 al 2018. Vecchi è considerato il profilo perfetto: conosce benissimo l’ambiente, sa lavorare con i giovani e ha già molta esperienza in Serie C. Moretto riporta che ci sono anche altri nomi in ballo, ma quello dell’ex tecnico della Primavera è il favorito.