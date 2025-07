Inter Under-23, pareggio in rimonta nella prima storica partita in amichevole col Trento

Finisce con un pareggio ricco di emozioni la prima, storica uscita dell’Inter U23, che allo stadio “Briamasco” di Trento ha strappato un convincente 2-2 contro i padroni di casa dell’AC Trento.

PRIMA STORICA PARTITA – Un debutto assoluto per la neonata formazione dell’Inter Under-23, che ha mostrato carattere, personalità e spirito di squadra, riuscendo a rimontare per ben due volte un avversario esperto e già più rodato. Il match si è acceso intorno alla mezzora, quando il Trento è passato in vantaggio con un colpo di tacco spettacolare firmato Benedetti, abile a deviare in rete un cross dalla sinistra. Ma l’Inter U23 non si è lasciata intimidire e ha trovato la reazione giusta nel finale di primo tempo: al 45’, il giovane centrocampista Luka Topalovic ha firmato l’1-1 con un pregevole tiro dalla distanza che ha sorpreso il portiere gialloblù.

Inter Under-23, pareggio in rimonta contro il Trento

PARI – Nella ripresa, i ritmi si sono mantenuti intensi, con occasioni da entrambe le parti. Al 70’ è stato Mayr a riportare avanti il Trento, finalizzando un’azione manovrata con un destro preciso che sembrava aver chiuso i conti. Ma la formazione nerazzurra allenata da Chivu ha dimostrato grande determinazione e ha continuato a spingere fino all’ultimo istante utile. E proprio al 48’ della ripresa, nei minuti di recupero, è arrivata la meritata zampata di Alessandro Fontanarosa, bravo a sfruttare un pallone vagante in area e a depositarlo in rete per il definitivo 2-2. Un test positivo per l’Inter U23, che ha messo in mostra diversi giovani interessanti e una buona organizzazione di gioco, considerando il poco tempo avuto per amalgamare la rosa.