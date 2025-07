Inter Under-23, in arrivo gironi e calendario della Serie C: le due date

A fine agosto l’Inter Under-23 debutterà in Serie C. A breve verranno svelati i gironi e il calendario della competizione: ecco quando e come seguire il tutto.

AL VIA – La seconda squadra nerazzurra è in fase di definizione in vista della prima storica stagione. Si avvicina ogni giorno di più, infatti, l’esordio dell’Inter Under-23, che avverrà direttamente in Serie C. La Lega Pro ha dato importanti informazioni sulla competizione alla quale i nerazzurri di Stefano Vecchi – recentemente scelto come allenatore – dovranno partecipare. Il prossimo passo consisterà nell’ufficialità dei tre gironi del campionato e in quella dei calendari. Ma, anche, nel sorteggio riguardante il torneo di Coppa Italia Serie C.

Serie C in fase di definizione: le date dei gironi e dei calendari da segnare di rosso per l’Inter Under-23

IL PROGRAMMA – Stando ai dettagli lanciati al sito ufficiale della Lega Pro, la composizione dei tre gironi del campionato di Serie C verrà resa nota il 25 luglio. Mentre l’Inter Under-23 e le altre sessanta squadra di Lega Pro potranno conoscere i propri calendari stagionali il 28 luglio, attraverso i canali social della competizione. Ed ancora, come sottolineato poc’anzi, vi sarà il sorteggio degli abbinamenti per la Coppa Italia: in programma il 26 luglio. Le partite della prossima stagione potranno essere seguite tutte su Sky Sport e in streaming su NOW. Una gara per turno, inoltre, verrà trasmessa in chiaro sui canali Rai. Intanto proprio oggi la seconda squadra nerazzurra ha dato inizio al primissimo raduno alla guida di Vecchi.