Inter Under-23, chiuso un altro colpo: in sede per la firma!

Presto un nuovo calciatore si unirà al ritiro dell’Inter Under-23 di Stefano Vecchi. Il club nerazzurro sta procedendo con la firma sul contratto in queste ore.

PROGETTO – Continua a prendere forma il progetto dell’Inter Under-23, di cui ha parlato con orgoglio il Presidente Giuseppe Marotta in occasione della presentazione della nuova stagione nerazzurra. Presto la squadra allenata da Stefano Vecchi debutterà in Serie C e per fare bene avrà bisogno di profili d’esperienza ma anche di forze giovani. Un nuovo colpo di mercato, che sta per chiudersi in queste ore, aiuterà nella causa della seconda squadra interista.

Inter Under-23, in arrivo un giovane difensore: le ultime dalla sede nerazzurra

LA FIRMA – Si tratta di Simone Cinquegrano, difensore classe 2004 che oggi pomeriggio ha fatto visita nella sede di Viale della Liberazione. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, il calciatore si trovava nel quartier generale nerazzurro per apporre la firma sul contratto, che lo legherà all’Inter Under-24. Il giovane arriva dal Sassuolo e si trasferisce a Milano con un prestito con diritto di riscatto.