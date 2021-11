Inter Under-19, la classifica marcatori Primavera e Youth League: piramide ordinata

L’Inter Under-19 di Chivu continua a segnare gol su gol. L’attuale capocannoniere stagionale resta il centrocampista Casadei, ma alle sue spalle inizia a delinearsi una piramide ordinata. Di seguito la classifica marcatori aggiornata

CLASSIFICA MARCATORI U19 – L’Inter Under-19 di Cristian Chivu scenderà in campo mercoledì in casa dello Sheriff Tiraspol per la UEFA Youth League, di cui Cesare Casadei è capocannoniere. Nel Campionato Primavera 1 è l’attaccante Fabio Abiuso a guidare la classifica. Di seguito la classifica marcatori dell’Inter di Chivu dopo le prime dieci partite stagionali (tra parentesi i gol messi a segno in Youth League, ndr).

Inter Under-19, la classifica marcatori aggiornata

5 GOL – Cesare Casadei (2)

4 GOL – Fabio Abiuso

3 GOL – Giovanni Fabbian

2 GOL – Nikola Iliev

UN GOL – Silas Andersen, Franco Carboni e Francesco Nunziatini (1)