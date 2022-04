Inter Under-19, la classifica marcatori Primavera aggiornata: Abiuso insegue la vetta!

L’Inter Under-19 di Chivu è in un momento di forma invidiabile. Come dimostrato dal momentaneo primo posto in classifica nel Campionato Primavera 1, seppur in attesa del risultato della Roma, altra capolista di categoria. E adesso sono tredici i risultati utili consecutivi, tra cui ben dieci vittorie. Il capocannoniere resta Casadei, sempre più produttivo in zona gol, seguito da Abiuso. Di seguito la classifica marcatori Primavera aggiornata

CLASSIFICA MARCATORI U19 – Dopo 40 partite stagionali (32 nel Campionato Primavera 1, 7 in UEFA Youth League e 1 in Coppa Italia Primavera), è tempo di qualche considerazione in più sul’Inter Under-19 di Cristian Chivu in questa stagione. Per quanto riguarda i numeri, sono 67 i gol fatti (rispettivamente 57, 10 e 0). Più 2 autogol a favore. A segno quattordici calciatori diversi. L’ultimo in ordine di tempo è Jan Zuberek, già arrivato a quota 4. In testa alla classifica marcatori domina sempre il centrocampista Cesare Casadei, autore di una doppietta in Inter-SPAL (vedi articolo). E forse solo l’attaccante Fabio Abiuso può provare a tenere il suo passando, essendo l’unico altro in doppia cifra. Di seguito la classifica marcatori dell’Inter di Chivu (tra parentesi tonda i gol messi a segno su rigore e tra parentesi quadra quelli in Youth League).

Inter Under-19, la classifica marcatori Primavera

16 GOL – Cesare Casadei (2) [2].

10 GOL – Fabio Abiuso [2].

8 GOL – Giovanni Fabbian [1].

7 GOL – Nikola Iliev e Oliver Jurgens [1].

6 GOL – Lorenzo Peschetola [3].

4 GOL – Jan Zuberek.

2 GOL – Valentin Carboni e Andi Hoti.

UN GOL – Silas Andersen, Franco Carboni, Francesco Nunziatini [1], Mattia Sangalli e Martin Satriano*.

* non più in rosa dopo la cessione in prestito al Brest (Ligue 1, Francia)