Inter Under-19 di Chivu: Casadei guida la classifica marcatori Primavera e Youth League

Chivu ha più di un motivo per sorride. Casadei è la stella della sua nuova Inter Under-19 e lo sta dimostrando non solo attraverso le prestazioni in mezzo al campo. Il classe 2003 azzurro si sta facendo notare anche sotto porta. Di seguito la classifica marcatori aggiornata

CLASSIFICA MARCATORI U19 – L’Inter Under-19 di Cristian Chivu sarà impegnata domani – sabato 23 ottobre – in casa contro l’Hellas Verona (ore 13:00). Nelle ultime due partite tra Campionato Primavera 1 (Empoli-Inter 1-1) e UEFA Youth League (Inter-Sheriff Tiraspol 2-1) il tabellino nerazzurro porta una sola firma. Quella del centrocampista Cesare Casadei, che al momento è anche il capocannoniere nerazzurro di categoria. In entrambe le competizioni! Di seguito la classifica marcatori dell’Inter di Chivu dopo le prime otto partite stagionali (tra parentesi i gol messi a segno in Youth League, ndr).

Inter Under-19, la classifica marcatori aggiornata

5 GOL – Cesare Casadei (2)

3 GOL – Fabio Abiuso

2 GOL – Giovanni Fabbian

UN GOL – Franco Carboni, Nikola Iliev e Francesco Nunziatini (1)