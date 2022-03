Inter Under-18, sorteggiata l’avversaria nella Viareggio Cup: replica in arrivo

Inter Under-18 ancora impegnata nel torneo giovanile più atteso della stagione in Italia. Dopo la vittoria odierna nella Viareggio Cup, è ufficiale anche l’abbinamento dei quarti di finale

PARTITA GIÀ VISTA – L’esagerato 8-0 odierno contro il Pontendera (vedi articolo) qualifica l’Inter Under-18 ai Quarti di Finale della Viareggio Cup 2022. Dov’è prevista il replay di una delle partite del girone. La squadra di Andrea Zanchetta, infatti, se la vedrà nuovamente contro l’Empoli, già affrontata nei giorni scorsi. E si tratta dell’unico avversario imbattuto contro l’Inter, visto il 3-3 precedente. La replica di Inter-Empoli stavolta non potrà finire in pareggio: passa chi vince. E chi vince potrà staccare il pass per le semifinali del torneo, arrivato alla sua 72ª edizione.