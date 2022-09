Inter Under 18, sabato l’esordio in campionato con il Verona: tutte le info

L’Inter Under 18 nel fine settimana darà inizio al suo cammino nel campionato di categoria. I giovani nerazzurri sfideranno il Verona alle ore 15.00 e il match andrà in onda su Recast, nuovo canale streaming nerazzurro (vedi articolo)

CAMMINO IN CAMPIONATO – L‘Inter Under 18 sabato alle ore 15.00 affronterà il Verona nella prima giornata del campionato di categoria. Tutti i tifosi nerazzurri potranno seguire la partita su Recast, piattaforma streaming sulla quale il club nerazzurro ha da poco lanciato il proprio canale ufficiale. Recast offre una prospettiva tutta nuova sul Settore Giovanile nerazzurro. Tutto su Recast ha un prezzo in Crediti Cast, con un Credito Cast del valore di 1p. I fan possono sia acquistare i Cast sia guadagnarli sulla piattaforma guardando gli annunci, condividendo i contenuti o invitando gli amici a partecipare.