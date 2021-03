Inter Under-18, ritorno alla vittoria: 1-0 alla Fiorentina per i ragazzi di Chivu

Dopo la sconfitta nell’ultima giornata contro il Genoa (vedi articolo), torna alla vittoria l’Inter Under 18 di Cristian Chivu. Magazzù decide l’1-0 contro la Fiorentina.

RITORNO ALLA VITTORIA – Dopo la sconfitta in trasferta per 1-0 contro il Genoa, l’Inter Under 18 si riprende subito e si impone per 1-0 contro i pari età della Fiorentina. A decidere e la rete segnata al 23′ da Magazzù che lascia partire un destro dall’interno dell’area e mette in rete il pallone che si rivelerà decisivo. Menzione speciale anche per il portiere Botis, che nella prima frazione del primo tempo – con il risultato ancora sullo 0-0 – neutralizza un calcio di rigore battuto da Senè. Grazie a questo successo, la squadra di Cristian Chivu si porta a -2 dal primo posto occupato attualmente dalla Roma. Nerazzurri e giallorossi devono ancora affrontarsi nel recupero (data e ora da definire) della quarta giornata di campionato.