Inter Under 18, ripresa campionato con vittoria per la squadra di Chivu

Cristian Chivu

Vittoria per l’Inter Under 18 di Cristian Chivu alla ripresa del campionato dopo cinque mesi di stop dovuti al Coronavirus. 1-2 per i nerazzurri contro i pari età del Torino.

VITTORIA AL RITORNO – Dopo cinque mesi di stop dovuti alla pandemia di Coronavirus, sorride la ripresa del campionato Under 18 all’Inter di Cristian Chivu. I nerazzurri, in trasferta contro i pari età del Torino, passano in vantaggio grazie alla rete di Oliver Jurgens a cui risponde Barbieri al 66′. Il gol decisivo per la squadra milanese arriva all’82’ grazie ad Abiuso. La squadra di Chivu sale così a quota 4 in classifica dopo il pari contro il Sassuolo nella prima giornata del campionato. I prossimi due impegni sono previsti il 7 e il 10 marzo, rispettivamente contro la Roma e contro il Parma nel recupero della seconda giornata.