Inter Under 18, rinviata la sfida con la Roma per una positività al Coronavirus

Condividi questo articolo

Cristian Chivu

Il Coronavirus ferma ancora l’Inter Under 18 di Chivu, che dopo mesi di stop a causa della sospensione del campionato due giorni fa è tornata in campo contro il Torino (vedi articolo). Domenica avrebbe dovuto affrontare la Roma, ma partita è stata rinviata per la positività di un giocatore giallorosso

STOP – L’Inter Under 18 di Cristian Chivu domenica avrebbe dovuto affrontare la Roma per la quarta giornata del campionato, ma la partita è stata rinviata a data da destinarsi per la positività al Coronavirus di un giocatore giallorosso. I nerazzurri torneranno in campo mercoledì 1o contro il Parma.