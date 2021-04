Inter Under-18 prima! Chivu ribalta gerarchie in vetta: i numeri della marcia

L’Inter Under-18 di Chivu segue le orme della Prima Squadra allenata da Conte. I giovani nerazzurri vincono lo scontro diretto che permette loro di andare in vetta anziché veder allungare la Roma, costretta così a rinunciare alla fuga

INTER CAPOLISTA – L’ei fu Campionato Berretti, ora Campionato Nazionale Sperimentale Under-18 Serie A e B, da oggi ha una nuova capolista. Si tratta dell’Inter Under-18 di Cristian Chivu, che supera la precedente prima della classe battendola nel recupero odierno. Il 4-1 casalingo contro la Roma (vedi articolo) restituisce un’Inter prima in classifica a quota 23 punti, uno in più dei giallorossi. E anche la differenza reti tra le due ora è a favore dei ragazzi di Chivu, +12 contro +11. Dopo dodici giornate il ruolino di marcia dell’Inter Under-18 dice 7 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. I gol fatti sono 25 (miglior attacco del torneo), quelli subiti 13 (seconda miglior difesa). Un ottimo lavoro quello fatto finora da Chivu con la sua squadra, senza dubbio tra le più talentuose del panorama calcistico giovanile italiano. Una marcia ancora non a senso unico come quella della Prima Squadra allenata da Antonio Conte, ma per quello ci sarà tempo…