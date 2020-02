Inter Under 18, pesante sconfitta contro la Sampdoria per Zanchetta

Brutta sconfitta in trasferta per l’Inter Under 18 allenata da Andrea Zanchetta che a Genova, contro i pari età della Sampdoria, subisce un pesante 3-0.

RISULTATO PESANTE – Brutta giornata quella di oggi per l’Inter Under 18 di Andrea Zanchetta che, nella diciassettesima di campionato di categoria, subisce una pesante sconfitta in trasferta contro i pari età della Sampdoria. I blucerchiati sono molto bravi a imprimere la loro fisicità sulla partita e sbloccano il risultato al 30′ con la rete di Miceli. I nerazzurri non riescono a trovare la reazione sperata e nel secondo tempo i padroni di casa sigillano il risultato con le due reti di Marrale e Gaggero, rispettivamente al 65′ e al 79′.