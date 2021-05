Inter Under-18, pareggio per i ragazzi di Chivu. Ma è primo posto

DOPPIA RIMONTA – Stop per l’ Inter Under-18 di Cristian Chivu , in casa contro i pari età del Genoa . Una gara che ha visto i rossoblu andare in vantaggio per ben due volte. La prima, grazie al calcio di rigore trasformato da Fossati al 19′, a cui ha risposto Villa con la rete del pareggio al 39′. La seconda nel finale di primo tempo, grazie a Sahli . I nerazzurri rientrano in campo nel secondo tempo col piglio giusto e al 51′ Abiuso sigla la rete del ritrovato pareggio, ma la squadra non riesce a trovare anche la rete della vittoria. Un punto comunque prezioso, che permette di eguagliare i punti della Roma capolista (28). Ma a essere primi sono proprio i nerazzurri, grazie al vantaggio negli scontri diretti.

