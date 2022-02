Inter Under 18, derby vittorioso! Milan sconfitto di misura

Nel recupero della decima giornata del campionato Under 18, l’Inter si è aggiudicata il derby contro il Milan. Decisiva, nell’1-0, la rete di Stante.

DERBY DI MISURA – Vittoria di misura nel derby per l’Inter Under 18. Al Centro di Formazione Suning, i nerazzurri hanno avuto la meglio per 1-0 contro il Milan, recupero della decima giornata del campionato di categoria. La rete decisiva arriva al minuto 8 grazie a Stante, che apre poi la via a una serie di occasioni non sfruttate dalla squadra di Zanchetta. Nonostante ciò, l’Inter controlla il risultato e si aggiudica i tre punti.