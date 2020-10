Inter Under 17, vittoria per i ragazzi di...

Inter Under 17, vittoria per i ragazzi di Zanchetta: 0-3 al Chievo

Andrea Zanchetta Premio Amico dei Bambini

Non solo la selezione Under 16 (vedi articolo). Anche l’Inter Under 17 guidata da Andrea Zanchetta, infatti, lascia Verona – ma dopo una sfida contro il Chievo – con una convincente vittoria per 0-3

RETE INVIOLATA – Dopo la sconfitta alla prima giornata contro il Cittadella, si riscatta subito l’Inter Under 17 di Andrea Zanchetta. I nerazzurri passano subito in vantaggio contro il Chievo al 10′, con Sarr che sfrutta l’assist di Quieto. Passano solo quattro minuti e su calcio di rigore arriva anche il gol dello 0-2 grazie alla trasformazione di Curatolo. Nel secondo tempo partita chiusa: questa volta è Quieto a trovare – dopo l’assist sullo 0-1 – il gol dello 0-3. Nel finale Sarr va vicino alla doppietta personale, ma sbaglia dal dischetto la rete del possibile 0-4.