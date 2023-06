Inter Under-17, Lavelli con una doppietta sconfigge la Fiorentina. È finale!

L’Inter Under-17 allenata da mister Tiziano Polenghi vince in semifinale contro la Fiorentina grazie alla doppietta del giovane Matteo Lavelli. Allo stadio “Del Conero” di Ancona affronterà la Roma per la finale del campionato il prossimo 23 giugno.

IN FINALE – “L’Inter U17 sconfigge per 3-1 dopo i tempi supplementari la Fiorentina e accede alla finale del campionato di categoria. Allo stadio “Del Conero” di Ancona i nerazzurri di Tiziano Polenghi hanno avuto la meglio sulla squadra viola dopo 120′ molto intensi: l’Inter è passata in vantaggio al 4′ con Mosconi, abile a concludere una ripartenza nel migliore dei modi. I giovani nerazzurri hanno poi gestito il punteggio fino all’intervallo, riuscendo a neutralizzare tutte le occasioni della Fiorentina. Il pareggio viola è arrivato a inizio secondo tempo con Rubino, con una conclusione precisa dal limite dell’area. L’Inter avrebbe anche le occasioni per chiudere il match nei 90′, ma il risultato non cambia più: ai supplementari il protagonista è Lavelli, che porta in vantaggio i nerazzurri al 98′ con una girata da grande attaccante su un cross basso da sinistra. La Fiorentina si sbilancia in avanti alla ricerca del pareggio: a tempo quasi scaduto è ancora Lavelli a segnare il gol del definitivo 3-1, con il portiere viola che aveva lasciato la porta sguarnita nel tentativo di sfruttare l’ultimo corner del match”.

Fonte: Inter.it