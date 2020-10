Inter Under 16, successo contro il Verona: 0-4 per i ragazzi di Polenghi

Suning Training Centre Inter

Vittoria all’esordio per Mister Tiziano Polenghi, che guida a un netto 0-4 in trasferta – sul campo dell’Hellas Verona – la selezione Under 16 dell’Inter.

ESORDIO CON VITTORIA – Un perentorio 0-4 alla prima in panchina per Tiziano Polenghi, che ha guidato alla vittoria la selezione Under 16 dell’Inter sul campo dei pari età dell’Hellas Verona. A sbloccare la gara ci pensa Owuso che con un bel tiro da fuori area porta avanti i nerazzurri al 21′. Il raddoppio arriva al 35′ grazie a una rete sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Stankovic. Nella ripresa ancora tutto facile per i nerazzurrini, che con Carboni prima e Ciuffo poi, calano il poker e conquistano una vittoria convincente.