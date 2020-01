Inter Under 15, ripresa decisiva: tris sul campo...

Inter Under 15, ripresa decisiva: tris sul campo della SPAL

Vittoria importante per l’Inter Under 15 guidata da Paolo Annoni. I nerazzurri si sono infatti imposti con un netto 3 a 1 sul campo dei pari età della SPAL. Ecco il report del match vinto

REPORT – “Primo tempo equilibrato a Ferrara: Inter in vantaggio con Owuso al 30′, pareggio dei padroni di casa con la firma di Angeletti al 32′. Nella ripresa, l’Inter mette in campo grande determinazione e voglia di vincere, con Di Maggio e Pedrini decisivi per il 3-1 finale”.

SPAL-INTER 1-3

Marcatori: 30′ Owuso, 32′ Angeletti, 43′ Di Maggio, 48′ Pedrini

Fonte: Inter.it