Inter Under 15, Owusu non basta ad Annoni: a Pordenone Ã¨ solo pari

Inter Under 15, Owusu non basta ad Annoni:...

Inter Under 15, Owusu non basta ad Annoni: a Pordenone è solo pari

Condividi questo articolo

Finisce 1-1 la sfida tra l’Inter Under 15 e i pari età del Pordenone, valevole per la sedicesima giornata del campionato Serie A e B. Alla squadra di Paolo Annoni non basta la rete di Owusu per trovare i tre punti.

PAREGGIO – Proprio come la prima squadra in Inter-Cagliari, anche la formazione Under 15 nerazzurra non riesce ad andare oltre al punteggio di 1-1. In trasferta contro il Pordenone, è la squadra allenata da Paolo Annoni a passare in vantaggio nel primo tempo, grazie al rigore trasformato da Owusu. Nella ripresa i nerazzurri attaccano, ma non riescono a raddoppiare e a chiudere la partita, complice anche la traversa colpita al 47′ da Pedrini. La beffa arriva al 60′ con un gran tiro dalla distanza di Bressan che trova il gol del definitivo pareggio per 1-1.