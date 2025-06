L’Inter Under-15 per l’undicesima volta Campione d’Italia! Battuta la Fiorentina

Gioia nerazzurra e un titolo da incorniciare per il vivaio dell’Inter: la formazione Under 15 guidata da Simone Fautario ha conquistato lo Scudetto 2024/25, superando per 2-1 la Fiorentina nella finalissima disputata allo stadio “Centro d’Italia – Manlio Scopigno” di Rieti.

ANCORA CAMPIONI – Per l’undicesima volta nella sua storia, l’Inter Under-15 è Campione d’Italia! Si tratta dell’undicesimo tricolore nella storia della categoria per il club nerazzurro, che conferma l’eccellenza del suo settore giovanile con un successo voluto, sofferto e pienamente meritato. Una partita intensa, vibrante, decisa dai gol di Matteo Serantoni e Giuseppe Vanacore, che hanno costruito il doppio vantaggio nerazzurro prima della reazione finale della Fiorentina. Dopo un avvio equilibrato, la prima vera occasione è proprio dell’Inter: Serantoni di testa impegna Rosi, che devia in angolo. È il preludio al gol che arriva poco dopo, ancora con Serantoni, bravo a sfruttare l’assist preciso di Foroni per firmare l’1-0 da pochi passi. La Fiorentina reagisce nel finale del primo tempo e sfiora il pareggio con Innocenti, ma la sua incornata finisce alta.

Gioia nerazzurra per i nerazzurri delll’Under-15!

SECONDO TEMPO – Nella ripresa l’Inter continua a spingere: Serantoni colpisce il palo con un destro deviato da un miracoloso intervento di Rosi, mentre Omini va vicino al raddoppio con una girata fuori di poco. Il portiere nerazzurro Costante è protagonista dall’altra parte, respingendo un’occasione clamorosa di Croci. Dopo aver fallito una prima chance a tu per tu con Rosi, Vanacore raddoppia con un tiro su cui lo stesso portiere toscano commette un’incertezza. La Fiorentina accorcia con Gobbo nel finale, dopo un rigore parato ancora da Costante e tante occasioni mancate: traversa di Barzagli, errore sotto porta di Croci e forcing finale agevolato dall’espulsione di Lucarelli. Ma l’Inter resiste, stringe i denti e conquista uno Scudetto meritatissimo. Esplode la gioia a fine gara per i giovani di Fautario, che riportano il tricolore a Milano e chiudono nel modo migliore una stagione straordinaria.

Fonte: Inter.it