Inter, un nipote d’arte entra a far parte del Settore Giovanile con Chivu

L’Inter accoglie un nuovo talento nel suo Settore Giovanile e lo fa per la felicità dello… zio. Si tratta del prossimo portiere dell’Under 17 nerazzurra di Chivu, di cui è già a disposazione

PARENTELA IMPORTANTE – Si chiama Matteo Basti, è nato il 5 aprile 2004 ed è il nuovo portiere dell’Inter Under 17 allenata da Cristian Chivu. Il nome oggi non dice nulla di che, eppure si tratta di un nipote d’arte. Lo zio, infatti, è l’ex motociclista Marco Melandri, che già cinque mesi fa aveva anticipato con orgoglio la notizia. Tifoso nerazzurro, Melandri, da oggi potrà tifare anche per il nipote. Il 16enne Basti, reduce dall’ottima annata con il Ravenna Under 16, è cresciuto nel Cesena, che ha lasciato dopo il fallimento societario. Il ragazzo – come confermato dal sito “Sport in Romagna” – si sta già allenando agli ordini di Chivu, in attesa di debuttare ufficialmente con la maglia numero 1 dell’Inter. Per la felicità dello zio Marco e della famiglia nerazzurra.