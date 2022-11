Inter-Udinese Primavera 2-1, Esposito regala a Chivu i 3 punti

Dopo l’1-1 del primo tempo (vedi report), le squadre tornano in campo per il secondo tempo della dodicesima giornata di Campionato Primavera 1. Termina 2-1 l’ultima partita della sosta grazie alla rete di Pio Esposito.

SECONDO TEMPO – Subito brivido a inizio secondo tempo per l’Inter. Vivaldo Semedo trova il gol ma l’arbitro ferma tutto perché la palla è uscita. Poco dopo Simone Pafundi, appena convocato da Roberto Mancini in Nazionale, prova una conclusione da fuori, bloccata però da Nikolaos Botis. Cristian Chivu al 57′ toglie Jan Zubereke e Jacopo Martini per fare entrare Aleksandar Stankovic e Pio Esposito. I due che hanno trovato il gol del pareggio nella scorsa gara contro la Juventus. Poco dopo i cambi, l’Inter viene fermata dal palo sulla conclusione di Stefano Di Pentima. Occasione ghiotta, qui il difensore poteva fare meglio. Al 64′ da calcio di punizione arriva una bella occasione per Asante che conclude però sopra la traversa. Subito dopo arriva una bellissima azione personale di Nikola Iliev che tira benissimo, fin troppo, tanto che prende in pieno il palo. Secondo palo nella ripresa per i nerazzurri. Al 79′ arriva il sorpasso dell’Inter. Bella azione sulla destra di Dervishi che appoggia su Iliev. Il bulgaro trova Pio Esposito che manda il difensore dell’Udinese al bar con una finta e trova la rete del 2-1. Anche oggi bella prestazione di Botis che tiene a galla la squadra di Chivu. A 3 minuti dalla fine Basha sfiora il gol del pari, mangiandosi un gol di testa. Finisce con una grande parata di Botis la dodicesima giornata, dove l’Inter trova i 3 punti.