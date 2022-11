Inter-Udinese Primavera 1: data, ora, diretta TV, LIVE streaming e cronaca

Dopo il buon pareggio ottenuto contro la Juventus, l’Inter di Cristian Chivu chiuderà il suo 2022 contro l’Udinese. Ecco tutte le informazioni utili su Inter-Udinese di Primavera 1 per scoprire dove vederla in diretta TV e Live streaming ma anche per seguirla su Inter-News.it

L’ULTIMA – Anche l’Inter di Cristian Chivu, cosi come la Prima squadra, si appresta concludere il suo 2022 calcistico questo weekend. I nerazzurri, dopo aver strappato un punto contro la Juventus seconda in classifica (qui le pagelle), giocheranno contro l‘Udinese, dietro all’Inter di soli 4 punti. Il calcio d’inizio è fissato alle 15 di domenica 13 novembre al Konami Youth Develpoment Centre. Il LIVE su Inter-News.it inizierà intorno alle 14 con l’annuncio delle formazioni ufficiali, che precederà la cronaca testuale. A seguire, dopo il triplice fischio finale, il tabellino completo e le pagelle dettagliate. Trattandosi di un’esclusiva Sportitalia, la partita sarà visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre. Oltre a poterla seguire comodamente in TV, Inter-Udinese verrà trasmessa anche in streaming sul sito di Sportitalia (www.sportitalia.com). Potrà essere seguita LIVE on demand anche sulla App di Sportitalia, senza costi aggiuntivi.