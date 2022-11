Inter-Udinese Primavera 1-1 al 45′: subito autogol, poi Semedo pareggia

Inter-Udinese in campo per la 12ª giornata di Campionato Primavera. Nerazzurri subito in vantaggio grazie a un autogol, poi Semedo pareggia. Di seguito il report del primo tempo.

NB: Segui Inter-Udinese Primavera grazie alla cronaca testuale di Inter-News.it (qui il LIVE).

PRIMO TEMPO – Un’azione stupenda sulla sinistra di Andrea Pelamatti dopo appena tre minuti si conclude con un cross rasoterra in mezzo. A battere il portiere bianconero ci pensa Axel Guessand, autogol e Inter subito in vantaggio. Al 10′ grazie a un buco incredibile in mezzo pareggia l’udinese. Sul cross di Leonardo Buda arriva Vivaldo Semedo senza troppi problemi e trova il gol del pareggio. Tre minuti dopo sempre Semedo ha la palla del 2-1 ma pecca di arroganza provando uno scavetto molle, che non impensierisce Nikolaos Botis. Gara particolarmente fisica, le azioni da gol sono poche, i falli invece parecchi. I bianconeri arrivano più spesso nella zona di Botis ma senza precisione non creano grossi problemi.

Inter-Udinese Primavera al 45′ – Il tabellino

1 INTER-UDINESE 1

Marcatori: aut. Guessand (U) al 3′, Semedo (U) al 10′

INTER U19 (3-5-2): 1 Botis; 6 Guercio, 31 Di Pentima, 3 Fontanarosa ©; 27 Dervishi, 7 Martini, 8 Grygar, 24 Andersen, 33 Pelamatti; 11 Iliev, 9 Zuberek.

A disposizione: 32 Basti, 40 Delvecchio, 4 Stankovic, 13 Stabile, 14 Kamate, 15 Bonavita, 16 Di Maggio, 18 Sarr, 22 Curatolo, 23 Esposito, 25 Biral, 26 Perin, 28 Stante, 30 Owusu, 35 Zefi.

Allenatore: Cristian Chivu.

UDINESE U19 (4-2-3-1): 1 Di Bartolo; 20 Buta, 3 Guessand, 4 Cocetta ©, 5 Abankwah, 7 Centis, 8 Bassi, 10 Pafundi, 11 Castagnaviz, 29 Semedo, 77 Asante.

A disposizione: 70 Mosca, 9 Basha, 18 Di Lazzaro, 22 Nwachukwu, 24 Iob, 27 Russo, 30 Zunec, 39 Abdalla, 80 De Crescenzo.

Allenatore: Jani Sturm

Arbitro: Giuseppe Mucera

Assistenti: Mario Pinna, Marco Pilleri

NOTE – Ammoniti: Recupero: 0′ (PT).