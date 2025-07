Inter, in arrivo un 2008! Prospettive di Under-23: cifre non banali

L’Inter sta per accogliere un giovane difensore dall’Udinese: siamo praticamente già alle firme. E le cifre che l’Inter potrebbe sborsare non sono banali, essendo un classe 2008.

IN ARRIVO – Per il giovane Mattia Marello ci siamo: tra poche ore sarà ufficialmente dell’Inter. Come riferisce Gianluca Di Marzio, il giovane difensore del 2008 presto firmerà con il club nerazzurro. Si tratta di un rinforzo per la Primavera, ma ha ottime prospettive per giocare anche nella neonata Under-23 di Stefano Vecchi. L’investimento, come già accennato, non è banale: si tratta di un prestito con diritto di riscatto fino a quattro milioni di euro con bonus. Sarà quindi un rinforzo sia inizialmente per la Primavera allenata da Benny Carbone che per la squadra di Vecchi. A proposito dell’Inter U23, domenica ci sarà il test in famiglia contro la Prima Squadra allenata da Cristian Chivu (ecco dove vederla).