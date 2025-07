Inter U23, intervento riuscito per Zanchetta: le condizioni e il programma

Mattia Zanchetta, centrocampista dell’Inter U23, si è sottoposto a un intervento chirurgico a causa di un’ernia. Di seguito il comunicato del Club nerazzurro.

LA DECISIONE – Mattia Zanchetta farà parte della rosa dell’Inter U23 nella prossima stagione. Il canterano nerazzurro, titolare indiscusso del centrocampo della squadra Primavera vincitrice dell’ultimo Campionato U20, si è indubbiamente meritato l’upgrade dato dal passaggio alla squadra U23, con la quale sarà impegnato nel difficile e stimolante Campionato di Serie C. Confrontandosi con avversari di spessore diverso, oltre che già abituati a un’intensità e a una qualità di gioco diverse, Zanchetta non potrà far altro che apprendere elementi fondamentali nel percorso verso la sua piena maturazione calcistica.

Zanchetta si è operato a causa di un’ernia: il comunicato dell’Inter

L’OPERAZIONE – Zanchetta, assente nel match pareggiato dall’Inter U23 contro il Trento, si è sottoposto a un intervento chirurgico interamente riuscito. Di seguito i dettagli, forniti direttamente dal Club nerazzurro con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale: “Mattia Zanchetta si è sottoposto questa mattina a intervento chirurgico di Sports Hernia bilaterale, presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano.

L’intervento è perfettamente riuscito: il centrocampista dell’Inter U23 seguirà adesso un programma di riabilitazione”.