Inter U18 trionfa nel derby col Milan: 6-0! I risultati weekend delle giovanili

Si è chiuso il weekend del calcio giocato per il vivaio dell’Inter. I ragazzi nerazzurri dell’Under 18 hanno trionfato nel derby contro i pari età del Milan vincendo per 6-0. Ecco tutti i risultati del settore giovanile.

COMUNICATO – A seguire la nota pubblicata sul sito ufficiale del Club nerazzurro. “ UNDER 19 FEMMINILE

Campionato, 15ª giornata Inter vs Lazio 1-2.

Marcatori: 90′ Viviani.

UNDER 18

Campionato, 16ª giornata INTER vs Milan 6-0.

Marcatori: 11’ Bovo, 34’ e 38’ Quieto, 51’ Tamiozzo, 81’ Zefi, 86’ Vedovati

Il big match di giornata termina con un rotondo 6-0 in favore dei nerazzurri. La squadra di Zanchetta controlla ritmo e gioco dall’inizio alla fine, superando nettamente i rossoneri nella 16^ giornata del campionato U18. Sblocca il match la bellissima rete di Bovo, destro da fuori area che si spegne all’angolino. Il raddoppio e la terza rete portano la firma del numero 10 Quieto, che dall’interno dell’area di rigore batte due volte Bartoccioni. Nella ripresa Tamiozzo di testa, Zefi con un’azione personale e Vedovati quasi allo scadere regalano il definitivo successo all’U18 interista.

UNDER 17

Campionato, 19ª giornata Brescia vs INTER 0-3.

Marcatori: 44′ De Pieri (R), 53′ Lavelli, 80′ Pinotti (R)

Continua bene il grande cammino dell’U17 di Tiziano Polenghi, prima in classifica con due punti di vantaggio sul Milan. A Brescia finisce 3-0 per i nerazzurri: le firme sono quelle di De Pieri (decimo gol in campionato), Lavelli e Pinotti.

UNDER 16

Campionato, 13ª giornata Brescia vs INTER 2-1.

Marcatori: 3’ Ojetti

L’Inter U16 di Juan Solivellas sblocca subito la partita con la rete di Ojetti ma viene rimontata è sorpassata dalle reti, entrambe su calcio di rigore, di Barcella. Nerazzurri al terzo posto solitario in classifica alle spalle di Milan e Atalanta.

UNDER 15

Campionato, 13ª giornata Brescia vs INTER 1-2.

Marcatori: 34’ Franchi, 58’ Curcio

Prosegue la marcia in testa alla classifica dell’U15 di Simone Fautario che, nella 13^ giornata del campionato di categoria, supera il Brescia in rimonta 2-1. All’iniziale vantaggio dei padroni di casa firmato da Albertoli, hanno risposto Franchi e Curcio. Inter a +6 sul Milan secondo.

UNDER 15 FEMMINILE

Campionato, Sassari Torres vs Inter 0-6.

Marcatori: 11′ Farroni, 24′ Spatuzzi, 43′ Sasso, 50′, 61′ Basellini, 53′ Dell’Orto“.

Fonte: Inter.it