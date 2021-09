Inter, tutte le giovanili in campo: gli appuntamenti del weekend

Nuovo weekend, tempo di partite anche per le giovanili dell’Inter. Mentre la Prima Squadra affronterà domani alle 18 l’Atalanta a San Siro, le formazioni under saranno impegnate in casa e in trasferta. Ecco il programma.

GIOVANILI IN CAMPO – Non solo la Prima Squadra (contro l’Atalanta) in campo domani. Tra le giovanili dell’Inter, infatti, l’Under 19 sarà impegnata allo Stadio Breda di Sesto San Giovanni nel big match contro la Juventus domani alle ore 13.00. Sfida in trasferta per l’Under 18, che domenica sarà ospite sul campo dell’Empoli alle ore 11. Under 17 e Under 16 impegnate entrambe domenica alle ore 15: i primi in casa – al Suning Youth Development Centre – contro la SPAL, mentre i secondi saranno ospiti in casa del Pordenone. Impegni anche per l’Under 19 e l’Under 17 Femminile: le prime inaugureranno il campionato di categoria domenica alle 15 in casa del Cittadella. Le seconde invece disputeranno un’amichevole domani alle ore 16 sul campo del Sassuolo.