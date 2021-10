Inter, tre vittorie e un pareggio nel Settore Giovanile U18 dopo la Primavera

Inter, domenica che fa sorridere a livello giovanile. Le quattro squadre nerazzurre impegnate nel weekend sotto la categoria Primavera portano a casa punti importanti. Solo l’Under-16 non riesce a vincere

POKER MANCATO – Domenica positiva per il Settore Giovanile dell’Inter, dopo il pareggio in extremis dell’Under-19 di Cristian Chivu nel Campionato Primavera 1 (vedi articolo). L’Under-18 di Andrea Zanchetta batte nettamente l’Atalanta 4-0 (38′ Perin, 40′ Curatolo, 59′ Carboni e 84′ Marocco). Vittoria anche per l’Under-17 di Tiziano Polenghi, che batte i padroni di casa dell’Udinese 2-3 grazie a un autogol al 94′ (doppietta di Esposito tra il 4′ e 10′). Non vince solo l’Under-16 di Paolo Annoni, che pareggia 1-1 contro l’Hellas Verona (80′ Re Cecconi), mentre l’Under-15 di Nello Russo batte la squadra gialloblù 2-1 (36′ Urbano, 54′ Cocchi).