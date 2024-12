Inter-Torino Primavera 2-1 al 45′: super Spinaccè, finale da brividi

Andrea Zanchetta ospita a Milano la Primavera del Torino. L’Inter parte subito bene nel primo tempo e la sblocca dopo appena tre minuti.

PRIMPO TEMPO – Si è chiuso con il risultato di 2-1 in favore dell’Inter la sfida al Konami Youth Centre Development contro il Torino. Parte subito in salita la sfida per gli ospiti, con l’Inter Primavera che trova subito il gol dopo appena tre minuti con un super Giacomo De Pieri. Il Torino però non ci sta dopo questa svista iniziale e prova subito a rimettersi in moto. Dopo dieci minuti è Spinaccè a sfiorare il gol del raddoppio con un gran tiro dopo un assist di Quieto che gli aveva servito la sfera. Alla mezz’ora arriva il vero grande squillo del Torino con Acar: granata che si risvegliano, il centrocampista si carica bene e calcia forte tra le braccia del portiere. Al 40 altro doppio squillo dell’Inter con Quieto che impegna sul serio Plaia bravo a chiudere in entrambe le occasioni. Al 45′ arriva il pareggio a sorpresa di Tommaso Gabellini con una bella mezza rovesciata. Passano solo 30 secondi e l’Inter ritrova il vantaggio con un super Spinaccè grazie a una svista della difesa granata. L’attaccante dell’Inter si infila al centro e scaraventa in porta il pallone.