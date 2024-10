Inter-Stella Rossa Primavera 4-0, pagelle: Topalovic da 8, Cocchi devastante 7.5

L’Inter Primavera stravince contro la Stella Rossa con il risultato di 4-0. Luka Topalovic si presenta finalmente con un gol ed un assist, accompagna Matteo Cocchi tra i migliori in campo. Le pagelle del match.

Calligaris 6: Non deve parare mai, guarda la partita da spettatore non pagante.

Inter-Stella Rossa Primavera, pagelle – DIFESA

Della Mora 6.5: Sostituisce molto bene Aidoo e arriva anche al tiro due volte nel corso della partita. Ottima prestazione.

Re Cecconi 6: In totale controllo della situazione, non soffre e fa tutto con estrema facilità.

Maye 6.5: Cattivo e duro negli interventi, alcuni suoi recuperi fanno nascere le ripartenze nerazzurre.

Cocchi 7.5: Il gol è una firma d’autore impressionante. Ricorda Maicon sull’altra fascia, sgasa e tira un missile sotto la traversa imparabile. Un giocatore assoluto.

– dal 65′ Motta 6: Ordinaria amministrazione, niente di più nella mezz’ora giocata quest’oggi.

Inter-Stella Rossa Primavera, pagelle – CENTROCAMPO

Berenbruch 6.5: Non deve fare gli straordinari come le altre volte, ma gestisce e dà qualità alla manovra della squadra.

– dal 65′ Zarate Hidalgo 6.5: Propositivo e pericoloso in zona da gol. Lo sfiora a più riprese, è solo sfortunato ma lo avrebbe meritato.

Zanchetta 7: Più coraggioso ed in fiducia del solito. Si fa vedere in entrambe le fasi e lascia una buona impressione, soprattutto grazie all’assist per il gol di Mosconi.

Topalovic 8: Un gol di testa in una delle sue caratteristiche principali, ossia l’inserimento, ed un assist perfetto per la velocità di De Pieri. Che dire, benvenuto all’Inter Luka!

– dall’80’ Tigani S.V.

Inter-Stella Rossa Primavera, pagelle – ATTACCO

De Pieri 7: Sfiora la rete di testa e segna poco dopo di sinistro sfruttando il passaggio di Topalovic. Fa anche l’assist per il gol fantastico di Cocchi.

– dal 73′ Thiago Romano 6: Dare un’insufficienza oggi sarebbe ingeneroso, ma il gol che sbaglia in area di rigore è grottesco. Peccato perché si era costruito da solo una grandissima occasione.

Lavelli 6.5: È l’unico a non trovare il gol nel tridente iniziale, ma si sbatte e aiuta enormemente la squadra. Ci va solo vicino con un colpo al volo nel primo tempo.

Mosconi 7: L’esterno è l’ultimo marcatore di giornata. Il 2007 segna il suo secondo gol stagionale dopo quello al derby, pian piano sta entrando in fiducia.

– dal 65′ Pinotti 6: Ha poco spazio per farsi vedere, lo fa comunque con due dribbling sulla linea di fondo.

Il voto in panchina – ALLENATORE

Zanchetta 8: La sua Inter Primavera in formato europeo è tutta un’altra cosa. Cattiva, propositiva, offensiva e molto efficace in entrambe le fasi. Non sbaglia nulla nella preparazione del match, perché i nerazzurri dominano dal primo all’ultimo minuto chiudendo i giochi già a fine primo tempo. Sei punti in due partite, otto gol segnati e appena due subiti dal Manchester City. Rispetto a Cristian Chivu e alle sue pessime esperienze in Youth League un upgrade c’è stato.