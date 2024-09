Inter-Milan Primavera 1-3 al 45′: si ripete una tendenza negativa!

L’Inter sta perdendo con il punteggio di 1-3 al termine del primo tempo del derby Primavera con il Milan. Dopo un buon inizio, i nerazzurri sono usciti sostanzialmente dall’incontro.

PRIMO TEMPO – Inter-Milan Primavera inizia con una formazione nerazzurra propositiva e vogliosa di dominare il gioco e costruire da subito azioni offensive pericolose. Ciò effettivamente avviene, con la grande opportunità al 15′ per Matteo Spinaccè, il cui colpo al volo nella lunetta dell’area di rigore trova un incredibile riflesso del portiere del Milan Alessandro Longoni. Come nel più classico dei casi, al gol sbagliato dai nerazzurri segue quasi immediatamente il gol segnato dai rossoneri. Al 17′, infatti, l’Inter si fa trovare impreparata sugli sviluppi di un calcio d’angolo, lasciando Matteo Dutu liberissimo di colpire di testa per portare in vantaggio i rossoneri. La formazione meneghina raddoppia al 29′ grazie al tiro di sinistro di Maximilian Ibrahimovic, che sfrutta un buco di Aidoo per trovare di sinistro un tiro che finisce sotto la traversa a destra della porta difesa da Alessandro Calligaris. I nerazzurri, proprio nel momento di massima sofferenza, riescono a trovare la rete che consente di accorciare le distanze. Al 44′ Giacomo De Pieri serve dall’altra parte Mattia Mosconi che a tu per tu con Longoni di sinistro non sbaglia imbucando sul primo palo. Il primo tempo non finisce qui: al 46′ Aidoo stende in area l’avversario. Rigore del 3-1 trasformato da Alessandro Bonomi, con cuisi conclude la prima frazione.